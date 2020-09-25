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Андрей Макаревич переболел коронавирусом, но даже не заметил этого

23:25 25 сентября 2020
Макаревич Андрей

Коронавирус не щадит не только известных спортсменов или народных депутатов, но и любимых в народе музыкантов.

Так, бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признался в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что переболел коронавирусом, и перенес его бессимптомно.

«Не было ни кашля, ни температуры. Единственное, что насторожило, — это кратковременное отсутствие обоняния. В остальном чувствовал себя прекрасно», — сказал исполнитель.

О том, что болезнь действительно была, Андрей Вадимович узнал после теста на наличие антител.

«Я уверен, что единственная действительно эффективная борьба с коронавирусом — это получение коллективного иммунитета, Остальное полумеры», — считает музыкант.

«Машинист» подчеркнул, что каждому по силам уберечь себя от заразы. Главное, внимательно относиться к происходящему, трезво мыслить, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, которые кашляют и чихают. При этом он отметил: разговоры о коронавирусе его уже достали.

Ранее в сентябре артист оценил размер своей пенсии. Макаревич отметил, что со всеми дополнительными выплатами получает «тысяч 26». Свою пенсию он назвал «достаточно большой» и пояснил, что является не только народным артистом Российской Федерации, но и ветераном труда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале сентября стало известно о смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Александра Прико. Он в августе попал в больницу в тяжелейшем состоянии, заразившись коронавирусом. Спустя некоторое время Андрей Разин заявил, что у Александра COVID-19 вызвал тяжелейшее осложнение — рак легких.

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