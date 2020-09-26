Мэрайю Кэри едва не продали сутенеру в 12 лет: стало известно о трагическом моменте в жизни певицы

Активно борющаяся с коронавирусом 50-летняя певица Мэрайя Кэри скоро выпустит свои мемуары «Смысл жизни Мэрайи Кэри», которые, похоже, наделают немало шума.

На днях певица дала интервью Опре Уинфри, в котором раскрыла некоторые шокирующие подробности своего детства. Опра зачитала отрывок из книги звезды, в котором та написала о травматичном опыте взаимоотношений с родными.

Об этом пишет «Семь дней» со ссылкой на JustJared.

«Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру», — написала в своих мемуарах Кэри.

В интервью телеведущей звезда рассказала, что, по ее мнению, могло послужить причиной сложных отношений с ее сестрой и братом.

«Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а к тому времени, когда я появилась на свет, они уже были испорченными. Я буквально чувствовала себя аутсайдером в своей собственной семье. У них был опыт взросления с темнокожим отцом и белой матерью, а я по большей части жила со своей матерью, и они считали, что мне было легче, но на самом деле это было не так. Они всегда думали, что моя жизнь была легкой», — призналась певица.

Своего брата она назвала «чрезвычайно жестоким» и рассказала, что брат с сестрой продавали в СМИ ложную информацию о ней. Она называет их бывшими братом и сестрой, а к своей матери обращается по имени. Звезда говорит, что сейчас их отношения довольно сложные.

Один случай, связанный с ее матерью, Мэрайя не забудет никогда. Она рассказала, что в 2001 году, под давлением своего успеха и предстоящего выпуска альбома Glitter, была эмоционально и физически истощена и искала поддержки в доме своей матери. Однако после их конфликта ее мать, предположительно, позвонила в 911, и полиция отвезла Кэри в больницу.

В то же время звезда смотрит на пережитый опыт с благодарностью, так как он помогает ей в воспитании собственных детей. Она призналась, что делает все, чтобы ее девятилетние близнецы Мороккан и Монро росли в любви.

«Я думаю, что это действительно тяжелая работа — быть матерью. Поэтому я стараюсь сделать жизнь своих детей прекрасной», — сказала она.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной неловкой ситуации, в которую попала Мэрайя Кэри во время выступления в декабре прошлого года: ее платье сильно просвечивало на попе, но публика простила свою любимицу.

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