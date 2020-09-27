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Шоу-бизнес

Ирина Шейк оконфузилась с редактированием фото

6:14 27 сентября 2020
Ирина, Шейк. Источник фото: instagram.com/irinashayk/

Модель Ирина Шейк оконфузилась с фотографией, где странно выглядит одна из ее подмышек.

Снимок модель опубликовала на своей странице в Инстаграме.

«Шо с подмышкой, Иришка?» — написала комментарий пользователь сети под ником s_braslavets_, и он вышел в топы по лайкам.

Действительно, на фото видно, что с правой подмышкой были явно проведены некие манипуляции — ее будто пытались замазать.

Ирине Шейк сейчас 34 года.

Ее настоящее имя — Ирина Валерьевна Шайхлисламова.

Она родом из Челябинской области России.

Ирина Шейк состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, а также с актером Брэдли Купером. При этом от Купера она родила ребенка — Лею де Сьен Шейк Купер.

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Ирина, Шейк. Источник фото: instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк оконфузилась с редактированием фото

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