Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»
Умер российский актер Владимир Носчев, который играл, кроме прочего, в сериале «Возвращение Мухтара».
О его смерти говорится в сообщении московского Театра сатиры.
Владимиру Носчеву было 80 лет.
Причина смерти артиста не называется.
В 1966 году он окончил Высшее Театральное училище им. Щукина.
Служил в Театре сатиры с 1966 года.
В 1990 году Владимир Носчев получил звание Заслуженного артиста России.
Прославился благодаря ролям в спектаклях «Гурий Львович Синичкин», «Трехгрошовая опера», «Бег», «Нам все еще смешно», «Хомо Эректус», «Укрощение строптивой», а также «Малыш и Карлсон».
Носачев снимался в таких фильмах, как «Волшебник изумрудного города», «Возвращение Мухтара» и «Дополнительное время».
В сериале «Возвращение Мухтара» Носачев играл в 3 сезоне, у него была роль Масюкова.217
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