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Шоу-бизнес

Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

6:23 27 сентября 2020
Владимир Носчев. Источник фото: satire.ru

Умер российский актер Владимир Носчев, который играл, кроме прочего, в сериале «Возвращение Мухтара».

О его смерти говорится в сообщении московского Театра сатиры.

Владимиру Носчеву было 80 лет.

Причина смерти артиста не называется.

Владимир Носчев. Источник фото: satire.ru

В 1966 году он окончил Высшее Театральное училище им. Щукина.

Служил в Театре сатиры с 1966 года.

В 1990 году Владимир Носчев получил звание Заслуженного артиста России.

Прославился благодаря ролям в спектаклях «Гурий Львович Синичкин», «Трехгрошовая опера», «Бег», «Нам все еще смешно», «Хомо Эректус», «Укрощение строптивой», а также «Малыш и Карлсон».

Носачев снимался в таких фильмах, как «Волшебник изумрудного города», «Возвращение Мухтара» и «Дополнительное время».

В сериале «Возвращение Мухтара» Носачев играл в 3 сезоне, у него была роль Масюкова.

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