Сыгравшая Шерлока Холмса актриса покончила с собой
Японская актриса Юко Такэути, у которой, в частности, более 800 тысяч подписчиков в Instagram, покончила с собой в ночь на 27 сентября.
Как передает японское издание jiji, тело Такэути обнаружил ее муж, актер Дайки Накабаяши.
Такэути повесилась в спальне. При этом предсмертной записки обнаружено не было.
Юко Такэути было 40 лет.
Она сыграла в десятках фильмов и сериалов, активно снималась в рекламе.
В конце января 2020 года Юко Такэути родила второго ребенка — мальчика.
В 2018 году она впервые вышла на международный уровень, снявшись в драме HBO Asia «Мисс Шерлок», где сыграла женскую версию Шерлока Холмса.
Юко Такэути вела страницу в Instagram — последний ее пост там за 1 сентября 2020 года.
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