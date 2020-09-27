Сыгравшая Шерлока Холмса актриса покончила с собой

Японская актриса Юко Такэути, у которой, в частности, более 800 тысяч подписчиков в Instagram, покончила с собой в ночь на 27 сентября.

Как передает японское издание jiji, тело Такэути обнаружил ее муж, актер Дайки Накабаяши.

Такэути повесилась в спальне. При этом предсмертной записки обнаружено не было.

Юко Такэути было 40 лет.

Она сыграла в десятках фильмов и сериалов, активно снималась в рекламе.

В конце января 2020 года Юко Такэути родила второго ребенка — мальчика.

В 2018 году она впервые вышла на международный уровень, снявшись в драме HBO Asia «Мисс Шерлок», где сыграла женскую версию Шерлока Холмса.

Юко Такэути вела страницу в Instagram — последний ее пост там за 1 сентября 2020 года.

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