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Шоу-бизнес

Оля Полякова раскрыла подробности своей болезни

10:03 27 сентября 2020
Оля Полякова

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее выходила на митинг под Кабмином, призналась, что ее «подкосила» болезнь и рассказала подробности о ней.

Как сообщила артистка в своем Instagram, многие переживают по поводу ее самочувствия. Она успокоила всех, что у нее коронавирус COVID-19, а менее опасное заболевание.

«У меня фолликулярная ангина. Диагноз не из приятных, но я выживу», — сказала Полякова.

Она отметила, перенесла на один день свой концерт в Мариуполе из-за трагедии с самолетом АН-26 в Чугуеве. И болезнь не помешает ей выступить.

«Сейчас ходят вирусы, а грипп дал мне осложнения, которые вылились в ангину. Но я держусь», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что Оле Поляковой отменили концерт в Белой Церкви.

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