Оля Полякова раскрыла подробности своей болезни

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее выходила на митинг под Кабмином, призналась, что ее «подкосила» болезнь и рассказала подробности о ней.

Как сообщила артистка в своем Instagram, многие переживают по поводу ее самочувствия. Она успокоила всех, что у нее коронавирус COVID-19, а менее опасное заболевание.

«У меня фолликулярная ангина. Диагноз не из приятных, но я выживу», — сказала Полякова.

Она отметила, перенесла на один день свой концерт в Мариуполе из-за трагедии с самолетом АН-26 в Чугуеве. И болезнь не помешает ей выступить.

«Сейчас ходят вирусы, а грипп дал мне осложнения, которые вылились в ангину. Но я держусь», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что Оле Поляковой отменили концерт в Белой Церкви.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter