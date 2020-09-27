Оля Полякова раскрыла подробности своей болезни
Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее выходила на митинг под Кабмином, призналась, что ее «подкосила» болезнь и рассказала подробности о ней.
Как сообщила артистка в своем Instagram, многие переживают по поводу ее самочувствия. Она успокоила всех, что у нее коронавирус COVID-19, а менее опасное заболевание.
«У меня фолликулярная ангина. Диагноз не из приятных, но я выживу», — сказала Полякова.
Она отметила, перенесла на один день свой концерт в Мариуполе из-за трагедии с самолетом АН-26 в Чугуеве. И болезнь не помешает ей выступить.
«Сейчас ходят вирусы, а грипп дал мне осложнения, которые вылились в ангину. Но я держусь», — отметила певица.
Ранее сообщалось, что Оле Поляковой отменили концерт в Белой Церкви.13
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