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Шоу-бизнес

Экс-муж Ани Лорак «отметил» день рождения бывшей на яхте с красотками

15:03 27 сентября 2020
Подружки Налчаджиоглу

В воскресенье, 27 сентября певице Ани Лорак исполнилось 42 года, но ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу «отпраздновал» этот день в компании красивых девушек на яхте.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу разместил в своем Instagram сториз, которые свидетельствуют, что он весело отдыхает в день 42-летия своей бывшей супруги Ани Лорак. Также присутствует видео с некоей Лилией, которая занимается макияжем в Киеве, — в сториз можно увидеть, как она ласкает и целует Мурата.

«Идеально доброе утро! Не описать словами, как я счастлива что мы наконец выбрались на отдых», — говорит Лилия в своей сториз на странице в Instagram, где запечатлено, как она в компании красивых девушек и Мурата Налчаджиоглу отдыхает на шикарной яхте.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак забрала у Мурата Налчаджиоглу бизнес.

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Экс-муж Ани Лорак «отметил» день рождения бывшей на яхте с красотками

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