Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Бек-вокалистка Олега Винника певица Таюне (которую с недавних пор уже называют женой артиста) снова решила не довольствоваться второстепенными ролями на сцене. На последнем концерте Винника в Житомире Таюне отвели время для соло. Таисия вышла на сцену и исполнила песню «Больше не звони».

Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) неоднократно заверяла, что хоть и периодически выступает отдельно от Винника, но это не начало «сольного плавания», а только попытка по-новому преподнести таланты напарника. Все песни для Таисии — и музыка и слова — написаны Олегом.

Сам Винник концерт в Житомире назвал «бомбастическим» и пообещал, что в рамках тура «Безумная любовь» обязательно приедет и в другие областные центры. В то же время артист предупредил, что часть выступлений придется перенести на весну 2021 года.

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