28.18 / 28.32 32.66 / 32.98
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

16:08 27 сентября 2020
таюне

Бек-вокалистка Олега Винника певица Таюне (которую с недавних пор уже называют женой артиста) снова решила не довольствоваться второстепенными ролями на сцене. На последнем концерте Винника в Житомире Таюне отвели время для соло. Таисия вышла на сцену и исполнила песню «Больше не звони».

Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) неоднократно заверяла, что хоть и периодически выступает отдельно от Винника, но это не начало «сольного плавания», а только попытка по-новому преподнести таланты напарника. Все песни для Таисии — и музыка и слова — написаны Олегом.

Сам Винник концерт в Житомире назвал «бомбастическим» и пообещал, что в рамках тура «Безумная любовь» обязательно приедет и в другие областные центры. В то же время артист предупредил, что часть выступлений придется перенести на весну 2021 года.

305

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Вячеслав Золочевский

Страницу выжившего харьковского курсанта в Instagram засыпали комментариями

Олег Тудан

Умер 36-летний журналист ТСН

Оля Полякова

Оля Полякова раскрыла подробности своей болезни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер