Внезапно умер актер из «Антикиллера» (фото)

В Москве скоропостижно скончался актер театра и кино Никита Логинов. Артисту было 56 лет. Днем 27 сентября актер выходил из молодежного театра «На Красной Пресне около дома Станиславского», почувствовал себя плохо и умер еще до прибытия скорой помощи. Врачам осталось только констатировать смерть.

За свою творческую карьеру Логинов сыграл в 20 фильмах и восьми сериалах. Зрителям запомнился по ярким, хоть и эпизодическим ролям в «Антикиллере» Егора Кончаловского, «ДМБ», «Москва. Три вокзала», «Последний мент».

Причины смерти актера пока не установлены. В российских СМИ говорят о сердечном приступе, приведшем к летальному исходу.

Напомним, 27 сентября также умер российский актер Владимир Носачев, который играл в сериале «Возвращение Мухтара».

Фото kino-teatr.ru

816

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter