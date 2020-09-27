Внезапно умер актер из «Антикиллера» (фото)
В Москве скоропостижно скончался актер театра и кино Никита Логинов. Артисту было 56 лет. Днем 27 сентября актер выходил из молодежного театра «На Красной Пресне около дома Станиславского», почувствовал себя плохо и умер еще до прибытия скорой помощи. Врачам осталось только констатировать смерть.
За свою творческую карьеру Логинов сыграл в 20 фильмах и восьми сериалах. Зрителям запомнился по ярким, хоть и эпизодическим ролям в «Антикиллере» Егора Кончаловского, «ДМБ», «Москва. Три вокзала», «Последний мент».
Причины смерти актера пока не установлены. В российских СМИ говорят о сердечном приступе, приведшем к летальному исходу.
Напомним, 27 сентября также умер российский актер Владимир Носачев, который играл в сериале «Возвращение Мухтара».
Фото kino-teatr.ru816
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