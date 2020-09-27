Виталий Козловский отпустил пошлую шутку о коронавирусе

Певец Виталий Козловский опубликовал в соцсетях малоприличную шутку о коронавирусе и способах его передачи. Повод сострить был выбран странный, учитывая, что в Украине уже двести дней продолжается карантин из-за COVID-19, а количество подтвержденных заболевших приближается к двумстам тысячам.

Шутка была опубликована в разделе Stories на странице Козловского в Instagram.

Напомним, в самом начале карантина Козловский признавался, что не слишком верит в реальное существование коронавируса. Тем не менее, певец на всякий случай основательно запасся продуктами.

Фото vkozlovskiy/Instagram

470

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter