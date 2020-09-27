Названа причина внезапной смерти актера из «Антикиллера»

56-летний российский актер Никита Логинов, которого нашли мертвым рядом с театром в Москве, скончался от сердечного приступа. Прохожие вызвали «скорую», увидев мужчину, лежащего на ступеньках у входа в театр, но к тому моменту уже наступила смерть.

Причину кончины артиста озвучил российский «5 канал».

Логинов благодаря яркой внешности сыграл много запоминающихся эпизодических ролей в кино и сериалах. Зрители помнят актера по ролям в фильмах «Антикиллер» и «ДМБ». В молодежном театре «Около дома Станиславского» Логинов играл в десяти спектаклях, а также был художником-постановщиком.

Фото kino-teatr.ru

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