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Шоу-бизнес

Ани Лорак оказалась «человечком» в команде жены пресс-секретаря Путина

21:14 27 сентября 2020
татьяна навка и ани лорак

Певица Ани Лорак, переселившись в Россию, как оказалось, зарабатывает не только концертами. Жена пресс-секретаря Путина упомянула, что Ани Лорак входит в ее команду и хорошо дополнила коллектив.

Бывшая фигуристка Татьяна Навка, супруга кремлевского спикера Дмитрия Пескова, не скупилась на комплименты Ани Лорак, поздравляя с 42-летием.

«Я очень рада, что в моей команде профессионалов есть такой светлый человечек», — призналась Навка.

Напомним, ранее Ани Лорак похвасталась дружбой с Татьяной Навкой и участием в ледовом шоу бывшей российской фигуристки.

Также певица призналась, что за время карантина и отсутствия концертов прибавила в весе, но уже нашла способ вернуть изящные формы.

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