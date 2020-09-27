Ани Лорак оказалась «человечком» в команде жены пресс-секретаря Путина
Певица Ани Лорак, переселившись в Россию, как оказалось, зарабатывает не только концертами. Жена пресс-секретаря Путина упомянула, что Ани Лорак входит в ее команду и хорошо дополнила коллектив.
Бывшая фигуристка Татьяна Навка, супруга кремлевского спикера Дмитрия Пескова, не скупилась на комплименты Ани Лорак, поздравляя с 42-летием.
«Я очень рада, что в моей команде профессионалов есть такой светлый человечек», — призналась Навка.
Напомним, ранее Ани Лорак похвасталась дружбой с Татьяной Навкой и участием в ледовом шоу бывшей российской фигуристки.
Также певица призналась, что за время карантина и отсутствия концертов прибавила в весе, но уже нашла способ вернуть изящные формы.283
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