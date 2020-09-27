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Комик Галустян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании войны

21:51 27 сентября 2020
галустян

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе шоумен Михаил Галустян вспомнил о своих армянских корнях и обвинил Азербайджан в агрессии, а поддержавшую азербайджанцев Турцию — в разжигании войны.

«Опять война! И вновь агрессивные действия властей Азербайджана против армянского населения, и вновь под лживым лозунгом каких-то ответных мер и контратак… Гибнут люди, мирные граждане, просто ужас… Турция открыто (и даже уже не стесняясь) поддерживает эту войну! Остановите войну. Мы против войны! Армяне — за мир!» — призывает Галустян.


Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией грозит полномасштабной войной на Кавказе. Причем политического решения конфликт, похоже, не имеет, между сторонами имеются существенные противоречия.

27 сентября Армения и Азербайджан объявили о введении военного положения.

Фото wikipedia.org

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Комик Галустян обвинил Азербайджан и Турцию в развязывании войны

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