Женился в третий раз: Шуфутинский сыграл свадьбу с женщиной на 30 лет младше

Несмотря на заявления о том, что, дескать, еще не готов к новым отношениям, популярный шансонье Михаил Шуфутинский таки женился в третий раз.

Свою молодую супругу он показал в шоу «Привет, Андрей» на одном из российских каналов, пишет КП.

Избранницей исполнителя хита «Третье сентября» стала молодая танцовщица Светлана Юразова, которая младше 72-летнего мэтра на 30 лет.

Во время шоу выяснилось, что популярный певец знаком с Юразовой уже более 25 лет, она выступала в его коллективе. При этом Шуфутинский был влюблен в прекрасную блондинку очень долгое время, однако пара не могла быть вместе — мужчина был женат.

Но пять лет назад в семье Шуфутинского произошла трагедия, его супруга, с которой он прожил 44 года, скончалась от сердечного приступа. У них остались двое сыновей и семеро внуков. Светлана Юразова смогла поддержать своего коллегу, после чего у них закрутился бурный роман.

«Я ее добивался много лет: но я был женат, она мне категорически отказывала — практически во всем. Работали вместе. И в тот самый момент, когда я остался один, Светлана стала практически единственным существом на всем земном шаре, которое меня поняло. И вспыхнуло чувство», — рассказал Шуфутинский.

Как известно, первой супругой Шуфутинского, на которой он женился в 19 лет, а через четыре года развелся, была Татьяна Ростова. Недавно она, по информации российских СМИ, через 53 года вернула Михаилу кольцо с рубином, которое принадлежало его матери. Второй женой певца была Маргарита, которая родила ему двоих сыновей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недавно Михаил Шуфутинский решил сделать подарок своим поклонникам и отметил 3 сентября вместе с ними: в этот день вышел в прямой эфир своей странице в Instagram и «перевернул календарь».

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