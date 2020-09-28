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Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу отметила 48-летие, снявшись полностью голой (фото)

7:49 28 сентября 2020
Гвинет Пэлтроу

27 сентября американская кинозвезда Гвинет Пэлтроу отпраздновала свое 48-летие. В честь этого события актриса опубликовала в Instagram снимок «в чем мать родила». Совершенно обнаженная Гвинет позирует на заднем дворе своего дома, стоя боком к камере и прикрывая руками и ногой «стратегические места».
16-летняя дочь Пэлтроу Эппл Мартин шутливо-возмущенно отреагировала на фото, написав в комментариях: «МАМА».

Гвинет, известная по фильмам «Влюбленный Шекспир», «Железный человек», «Мстители», одно время была помолвлена с Брэдом Питтом, а затем состояла в романтических отношениях в Беном Аффлеком. В 2003 году она вышла замуж за британского музыканта Криса Мартина — лидера группы Coldplay. В этом браке она родила дочь Эппл и сына Мозеса, которому сейчас 14. В 2014 году супруги расстались, а спустя два года оформили развод. В сентябре 2018 года Гвинет сыграла свадьбу с продюсером Брэдом Фэлчаком, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор».

Ранее «ФАКТЫ» писали — Похожа на супермодель: Гвинет Пэлтроу показала свою дочь в день ее 16-летия.

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