Уже пятую неделю звездные пары четвертого сезона проекта «Танці з зірками» («1+1») выходят на паркет, сражаясь за кубок победителя. Напомним, минувший эфир покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич. Борьбу продолжают одиннадцать пар.

Тема очередного выпуска: «Вечер мирового кино». К постоянной тройке судей на этот раз присоединился Дмитрий Монатик. На балконе пары встречал бывший участник проекта Дима Танкович в образе Чарли Чаплина. В начале эфира стало известно, что Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко заболели коронавирусом.

Открыла вечер пара Арама Арзуманяна и Антонины Руденко.

— Я планирую дойти до финала, — предупредил популярный актер.

Пара появилась в образах Микки Мауса и Минни Мауса.

- Арам, вы такой пластичный! — сказал Дима Монатик после выступления пары. — У вас потрясающая энергетика. Этот джайв поможет вам дойти до финала.

- Вы практически все ритмы отобразили, — остался доволен Влад Яма. — Следующий раз станцуйте что-то украинское.

- Вы растете с каждым днем! - воскликнул Григорий Чапкис, добавив: — Арам, раскрепости шею, голова тоже хочет танцевать.

Судьи поставили паре 31 балл.

- Я с дочкой смотрю мультики и это мне очень нравится, — рассказал «ФАКТАМ» Арам. — Когда Анаит была еще совсем маленькая, мы с ней до дыр засмотрели «Бременские музыканты». Она очень его любила, потому что там так много песен, танец, и просматривая мультик раз за разом, я осознал, как много раньше не замечал. Теперь знаю его наизусть. Дочка любит со мной играть в волшебную палочку: когда ей захочется, она взмахивает и называет мне, в кого перевоплощаться. Я даже в Мойдодыра превращался.

Пара Тараса Цымбалюка и Яны Заяц выбрали для эфира образы главных героев из кинофильма «Титаник».

- Кроме тебя я бы не стала ни с кем другим в пару, — призналась Тарасу Яна.

— У нас нет других вариантов — только победа, — поддержал партнершу Тарас.

Румба пары сопровождалась головокружительными поддержками, вызвав восторг зрителей. Однако судьи остались недовольны танцем.

— Если это румба, то я хотел бы поверить, что между вами что-то есть, — сказал Влад. — А я не ощутил ничего.

— Мурашек я тоже не почувствовала, — поддержала Влада Екатерина. — Тарас, найдите время для серьезных репетиций.

— Невыразительное у тебя лицо, — огорчился Григорий Чапкис, обращаясь к Тарасу. — Ты бы хоть раз улыбнулся.

Судьи поставили паре 29 баллов.

Санта Димопулос и Макс Леонов преобразились в героев сказки «Алладин». Эту пару называют одной из самых сильных в сезоне.

- Я ни с кем не конкурирую, кроме себя самой, — призналась Санта. — Меня часто сравнивают с Жасмин. Я бы с удовольствием сыграла эту роль.

Специально для эфира Санта брала уроки восточных танцев.

— Когда вы появляетесь на паркете, все будто в огне, — прокомментировал фьюжн пары Монатик. — Я вас вижу в финале.

— Меня в сказочный мир вы не вовлекли, — сказал Влад Яма. - Тяжелые поддержки.

— Зато весело и задорно, — поддержал Санту Чапкис. — Но, надо признать, что сегодня у вас не получилось.

Судьи поставили паре 33 балла.

Сергей Мельник и Аделина Дели выбрали для эфира образы из легендарного фильма «В джазе только девушки».

— Это самое сенсационное выступление в моей жизни, — не скрывал Сергей, выходя на фокстрот в женском наряде.

— Вам сегодня «отлично», — был доволен Чапкис.

— Это было невероятное перевоплощение, — призналась Екатерина Кухар. — Это был ваш лучший танец. И вы получаете от меня Оскар за лучшую актерскую роль.

— Были все ритмы фокстрота, — восхитился Влад Яма. — Винник может позавидовать.

— Это было очень красиво! - воскликнул Дима Монатик.

Судьи поставили паре 36 баллов.

Юлия Санина и Дмитрий Жук выбрали образы из фильма «Аватар». Грим пары занял шесть часов!

— Этот фильм вдохновил меня создавать необычные образы, — сказала Юля. — Я выхожу на паркет с настроением победить.

— Это было фантастично! - сказал Монатик, в восторге от вальса пары. — С каждым эфиром у вас получается все лучше.

— Юля была идеальной партнершей, — признал Влад Яма.

— Доверяйте вашему телу, — посоветовала Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 38 баллов.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко перевоплотились в главных героев фильма «Десять с половиной недель».

— Это один из моих любимых фильмов, — сказала Дарья, пообещав: — Такого секса вы на паркете еще не видели.

Страстную румбу пара завершила на огромном матрасе.

— Вот так надо бороться с вирусом, — воскликнул Чапкис, вспоминая, что Даша и Игорь недавно побороли коронавирус.

— Не верю, — сказала Екатерина Кухар и передала Дарье топор.

— Было много лишних движений, — заметил Влад. — Я сегодня не удовлетворен.

Судьи поставили паре 29 баллов.

- Сегодня очень необычный для меня образ, мне кажется я никогда не была настолько сексуальной и откровенной даже в кино, — призналась Даша «ФАКТАМ». - Я немного стеснялась, но представляла, что я просто героиня Ким Бесинджер. Перед эфиром успела пересмотреть только пару фрагментов, времени не хватает: утром сьемки «Папика-2», вечером — репетиции, а на ночь учу текст на следующий съемочный день и так по кругу.

Надежда Мейхер и Кирил Васюк преобразились в лису Алису и кота Базилио из сказки о Буратино.

— В минувшем эфире я простилась со своим прошлым и готова идти дальше, — сказала Надя, выходя на паркет.

— Балдеж! — воскликнул Григорий Чапкис. - Вы, Надя, так перевоплотились. Я в восторге.

— Вы — настоящая лиса Алиса, — признала Екатерина, вручая певице Оскара.

— Вам под силу любые образы, — прокомментировал Дима Монатик. — Вы двигаетесь к финалу и победе.

Судьи поставили паре 35 баллов.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская превратились в веселых бурундуков Гаечку и Рокфора.

— Я все еще хочу доказать своим детям, что их папа умеет танцевать, — сказал Сергей. — Этот проект про развитие. Хочу, чтобы все кайфовали вместе с нами.

- Вы подарили мне ностальгию, — признал Дима Монатик, после джайва пары. — Это было неожиданно! Это ваш лучший номер.

— Вы не самая техническая пара, но танцуете лучше, чем можете, — сказал Влад Яма.

— Актерское мастерство хорошее, — признал Чапкис. - Но самого танца было мало.

Судьи поставили паре 31 балл.

Позитив и Юлия Сахневич перевоплотились в героев кинофильма «Эдвард — руки-ножницы».

— Я сделаю все, чтобы Юля победила в сезоне, — сказал Позитив. Паре приписывают романтические отношения.

— Мне хотелось больше шагов, ты можешь это делать, — сказал Влад Яма, после номера. — Надо больше танцевать.

— Очень хитрый ход — переключить внимание с ваших ног на руки, — заметила Екатерина Кухар.

— Ты открываешься для меня, как талантливый танцовщик, — сказал Дима Монатик. — Мне кажется, твое время только начинается.

— Фокстрот — самый сложный танец программы, — сказал Григорий Чапкис. - Но танцевальных движений я у вас так и не увидел.

Судьи поставили паре 27 баллов.

Ольга Фреймут и Илья Падзина стали героями картины о приключениях Бриджит Джонс.

— Переживания героини мне очень близки, — призналась Оля. — Я тоже чувствовала одиночество и заедала свои страхи.

Телеведущая не стала скрывать, что голосует сама за себя.

— От вас не знаешь, чего ожидать, — сказал Монатик, оценивая вальс пары. — Вы, Оля, настоящий боец!

— То, что вы делали — слабовато, — огорчился Григорий Чапкис. — Хотя по-актерски было хорошо.

— Когда была поддержка, я волновался за вашу жизнь, — переживал Влад Яма.

— Я вижу ваш танцевальный рост, — признала Екатерина. — За откровение — Оскар ваш.

Ольга Фреймут вновь не сдержала своего недовольства критикой судей и, в свою очередь, преподнесла им подарки.

— Это ножницы для вас, — сказала Оля, обращаясь к Кухар.

Владу Яме досталась книга о хороших манерах.

— Настоящие мужчины больше молчат, а не обсуждают женщину на людях, — сказала Оля.

Судьи поставили паре 32 балла.

Олег Винник и Алена Шоптенко пропустили пятый эфир. Олег вышел в прямой эфир из дома, признавшись, что чувствует себя очень плохо.

— Знаю, что Алена чувствует себя еще хуже, — сказал Винник. — У меня двухсторонняя пневмония, четыре дня я уже принимаю антибиотики, но пока состояние не улучшается.

По правилам проекта пара может пропустить один эфир.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на паркете с новым хитом выступила финалистка «Голосу країни» Лида Ли.

После закрытия линий для голосования в зоне риска оказались пары Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Позитив и Юля Сахневич. Проект покинула пара Арама Арзуманяна и Тони Руденко.

— Я старался, танцевал на характере, — сказал, прощаясь, Арам. — Стремился к идеалу. Это было круто! Спасибо за опыт.

Напомним, Арам Арзуманян записал видео, объясняющее, почему он решил принимать участие в проекте «Танці з зірками». Актер признавал, что его танцы не такие, как у других участников.

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