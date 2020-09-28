Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками»
Уже пятую неделю звездные пары четвертого сезона проекта «Танці з зірками» («1+1») выходят на паркет, сражаясь за кубок победителя. Напомним, минувший эфир покинули Alyona Alyona и Юрий Гурич. Борьбу продолжают одиннадцать пар.
Тема очередного выпуска: «Вечер мирового кино». К постоянной тройке судей на этот раз присоединился Дмитрий Монатик. На балконе пары встречал бывший участник проекта Дима Танкович в образе Чарли Чаплина. В начале эфира стало известно, что Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко заболели коронавирусом.
Открыла вечер пара Арама Арзуманяна и Антонины Руденко.
— Я планирую дойти до финала, — предупредил популярный актер.
Пара появилась в образах Микки Мауса и Минни Мауса.
- Арам, вы такой пластичный! — сказал Дима Монатик после выступления пары. — У вас потрясающая энергетика. Этот джайв поможет вам дойти до финала.
- Вы практически все ритмы отобразили, — остался доволен Влад Яма. — Следующий раз станцуйте что-то украинское.
- Вы растете с каждым днем! - воскликнул Григорий Чапкис, добавив: — Арам, раскрепости шею, голова тоже хочет танцевать.
Судьи поставили паре 31 балл.
- Я с дочкой смотрю мультики и это мне очень нравится, — рассказал «ФАКТАМ» Арам. — Когда Анаит была еще совсем маленькая, мы с ней до дыр засмотрели «Бременские музыканты». Она очень его любила, потому что там так много песен, танец, и просматривая мультик раз за разом, я осознал, как много раньше не замечал. Теперь знаю его наизусть. Дочка любит со мной играть в волшебную палочку: когда ей захочется, она взмахивает и называет мне, в кого перевоплощаться. Я даже в Мойдодыра превращался.
Пара Тараса Цымбалюка и Яны Заяц выбрали для эфира образы главных героев из кинофильма «Титаник».
- Кроме тебя я бы не стала ни с кем другим в пару, — призналась Тарасу Яна.
— У нас нет других вариантов — только победа, — поддержал партнершу Тарас.
Румба пары сопровождалась головокружительными поддержками, вызвав восторг зрителей. Однако судьи остались недовольны танцем.
— Если это румба, то я хотел бы поверить, что между вами что-то есть, — сказал Влад. — А я не ощутил ничего.
— Мурашек я тоже не почувствовала, — поддержала Влада Екатерина. — Тарас, найдите время для серьезных репетиций.
— Невыразительное у тебя лицо, — огорчился Григорий Чапкис, обращаясь к Тарасу. — Ты бы хоть раз улыбнулся.
Судьи поставили паре 29 баллов.
Санта Димопулос и Макс Леонов преобразились в героев сказки «Алладин». Эту пару называют одной из самых сильных в сезоне.
- Я ни с кем не конкурирую, кроме себя самой, — призналась Санта. — Меня часто сравнивают с Жасмин. Я бы с удовольствием сыграла эту роль.
Специально для эфира Санта брала уроки восточных танцев.
— Когда вы появляетесь на паркете, все будто в огне, — прокомментировал фьюжн пары Монатик. — Я вас вижу в финале.
— Меня в сказочный мир вы не вовлекли, — сказал Влад Яма. - Тяжелые поддержки.
— Зато весело и задорно, — поддержал Санту Чапкис. — Но, надо признать, что сегодня у вас не получилось.
Судьи поставили паре 33 балла.
Сергей Мельник и Аделина Дели выбрали для эфира образы из легендарного фильма «В джазе только девушки».
— Это самое сенсационное выступление в моей жизни, — не скрывал Сергей, выходя на фокстрот в женском наряде.
— Вам сегодня «отлично», — был доволен Чапкис.
— Это было невероятное перевоплощение, — призналась Екатерина Кухар. — Это был ваш лучший танец. И вы получаете от меня Оскар за лучшую актерскую роль.
— Были все ритмы фокстрота, — восхитился Влад Яма. — Винник может позавидовать.
— Это было очень красиво! - воскликнул Дима Монатик.
Судьи поставили паре 36 баллов.
Юлия Санина и Дмитрий Жук выбрали образы из фильма «Аватар». Грим пары занял шесть часов!
— Этот фильм вдохновил меня создавать необычные образы, — сказала Юля. — Я выхожу на паркет с настроением победить.
— Это было фантастично! - сказал Монатик, в восторге от вальса пары. — С каждым эфиром у вас получается все лучше.
— Юля была идеальной партнершей, — признал Влад Яма.
— Доверяйте вашему телу, — посоветовала Екатерина Кухар.
Судьи поставили паре 38 баллов.
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко перевоплотились в главных героев фильма «Десять с половиной недель».
— Это один из моих любимых фильмов, — сказала Дарья, пообещав: — Такого секса вы на паркете еще не видели.
Страстную румбу пара завершила на огромном матрасе.
— Вот так надо бороться с вирусом, — воскликнул Чапкис, вспоминая, что Даша и Игорь недавно побороли коронавирус.
— Не верю, — сказала Екатерина Кухар и передала Дарье топор.
— Было много лишних движений, — заметил Влад. — Я сегодня не удовлетворен.
Судьи поставили паре 29 баллов.
- Сегодня очень необычный для меня образ, мне кажется я никогда не была настолько сексуальной и откровенной даже в кино, — призналась Даша «ФАКТАМ». - Я немного стеснялась, но представляла, что я просто героиня Ким Бесинджер. Перед эфиром успела пересмотреть только пару фрагментов, времени не хватает: утром сьемки «Папика-2», вечером — репетиции, а на ночь учу текст на следующий съемочный день и так по кругу.
Надежда Мейхер и Кирил Васюк преобразились в лису Алису и кота Базилио из сказки о Буратино.
— В минувшем эфире я простилась со своим прошлым и готова идти дальше, — сказала Надя, выходя на паркет.
— Балдеж! — воскликнул Григорий Чапкис. - Вы, Надя, так перевоплотились. Я в восторге.
— Вы — настоящая лиса Алиса, — признала Екатерина, вручая певице Оскара.
— Вам под силу любые образы, — прокомментировал Дима Монатик. — Вы двигаетесь к финалу и победе.
Судьи поставили паре 35 баллов.
Сергей Танчинец и Яна Цыбульская превратились в веселых бурундуков Гаечку и Рокфора.
— Я все еще хочу доказать своим детям, что их папа умеет танцевать, — сказал Сергей. — Этот проект про развитие. Хочу, чтобы все кайфовали вместе с нами.
- Вы подарили мне ностальгию, — признал Дима Монатик, после джайва пары. — Это было неожиданно! Это ваш лучший номер.
— Вы не самая техническая пара, но танцуете лучше, чем можете, — сказал Влад Яма.
— Актерское мастерство хорошее, — признал Чапкис. - Но самого танца было мало.
Судьи поставили паре 31 балл.
Позитив и Юлия Сахневич перевоплотились в героев кинофильма «Эдвард — руки-ножницы».
— Я сделаю все, чтобы Юля победила в сезоне, — сказал Позитив. Паре приписывают романтические отношения.
— Мне хотелось больше шагов, ты можешь это делать, — сказал Влад Яма, после номера. — Надо больше танцевать.
— Очень хитрый ход — переключить внимание с ваших ног на руки, — заметила Екатерина Кухар.
— Ты открываешься для меня, как талантливый танцовщик, — сказал Дима Монатик. — Мне кажется, твое время только начинается.
— Фокстрот — самый сложный танец программы, — сказал Григорий Чапкис. - Но танцевальных движений я у вас так и не увидел.
Судьи поставили паре 27 баллов.
Ольга Фреймут и Илья Падзина стали героями картины о приключениях Бриджит Джонс.
— Переживания героини мне очень близки, — призналась Оля. — Я тоже чувствовала одиночество и заедала свои страхи.
Телеведущая не стала скрывать, что голосует сама за себя.
— От вас не знаешь, чего ожидать, — сказал Монатик, оценивая вальс пары. — Вы, Оля, настоящий боец!
— То, что вы делали — слабовато, — огорчился Григорий Чапкис. — Хотя по-актерски было хорошо.
— Когда была поддержка, я волновался за вашу жизнь, — переживал Влад Яма.
— Я вижу ваш танцевальный рост, — признала Екатерина. — За откровение — Оскар ваш.
Ольга Фреймут вновь не сдержала своего недовольства критикой судей и, в свою очередь, преподнесла им подарки.
— Это ножницы для вас, — сказала Оля, обращаясь к Кухар.
Владу Яме досталась книга о хороших манерах.
— Настоящие мужчины больше молчат, а не обсуждают женщину на людях, — сказала Оля.
Судьи поставили паре 32 балла.
Олег Винник и Алена Шоптенко пропустили пятый эфир. Олег вышел в прямой эфир из дома, признавшись, что чувствует себя очень плохо.
— Знаю, что Алена чувствует себя еще хуже, — сказал Винник. — У меня двухсторонняя пневмония, четыре дня я уже принимаю антибиотики, но пока состояние не улучшается.
По правилам проекта пара может пропустить один эфир.
Перед оглашением результатов зрительского голосования на паркете с новым хитом выступила финалистка «Голосу країни» Лида Ли.
После закрытия линий для голосования в зоне риска оказались пары Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Позитив и Юля Сахневич. Проект покинула пара Арама Арзуманяна и Тони Руденко.
— Я старался, танцевал на характере, — сказал, прощаясь, Арам. — Стремился к идеалу. Это было круто! Спасибо за опыт.
Напомним, Арам Арзуманян записал видео, объясняющее, почему он решил принимать участие в проекте «Танці з зірками». Актер признавал, что его танцы не такие, как у других участников.829
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