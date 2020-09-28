28.18 / 28.37 32.60 / 33.04
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни — СМИ

9:02 28 сентября 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которая на днях появилась на шоу «В Америке есть талант», согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни, договорившись со стриминговым сервисом Netflix. Ранее пара заключила контракт с Netflix на создание фильмов и телешоу, продюсерами которых выступят герцог и герцогиня Сассекские.

Как сообщает издание The Sun, камеры телеоператоров будут следовать за Гарри и Меган в течение трех месяцев. В основном шоу будет освещать благотворительную работу супругов. Как утверждает источник, оно будет «сделано со вкусом» — в отличие от аналогичных проектов с участием других знаменитостей.

Меган хочет показать зрителям, какая она есть «по-настоящему» и дать возможность увидеть, как они с мужем живут и работают.

Ранее внук королевы Елизаветы и его супруга утверждали, что они желают приватности и хотят защитить от посторонних глаз свою личную жизнь. И что именно с этой целью они якобы переехали из Великобритании в США. Редактор британского журнала Majesty Ингрид Сьюард уже назвала действия пары «довольно лицемерными».

Между тем в Британии все громче слышны призывы лишить Меган и Гарри титулов после их «вмешательства» в американские выборы, нарушившего королевский протокол, который предписывает монарху и его родственникам соблюдать нейтральность в политических вопросах. Один из высокопоставленных советников Букингемского дворца заявил на анонимных условиях, что принц и его жена нарушили соглашение с королевой, заключенное перед их отъездом из Великобритании. Пара обязалась соблюдать интересы короны и делать все возможное, чтобы «поддерживать ценности ее Величества».

Сейчас дворец старается всеми силами дистанцироваться от высказываний Меган и Гарри, называя их «личными» суждениями.

Согласно соглашению, достигнутому между Сассексами и дворцом, их статус может быть пересмотрен в марте будущего года. Не исключено, что королева вынуждена будет разорвать связи с внуком и окончательно лишить его всех его военных званий и должностей, которые пока на всякий случай оставлены ею вакантными — в том числе и генерал-капитана Королевской морской пехоты. Гарри надеется, что в марте будущего года ему вернут это звание. Теперь эти надежды оказались под угрозой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп резко ответил принцу Гарри и Меган Маркл, «вмешавшимся» в американские выборы.

187

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа и Тарзан

Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений супругов

таюне

Жена Олега Винника на шпильках блеснула в Житомире (видео)

Сопонару Ирина

Снова свободна: звезда "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару рассталась с бойфрендом-британцем

лукашенко

Лукашенко обрушился на Макрона – намекнул даже на адюльтер с Тихановской

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер