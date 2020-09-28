Джерард Батлер подвергся нападению белки – видео покорило сеть

Киноактер Джерард Батлер, остросюжетная картина «Гренландия» с участие которого недавно вышла в украинский прокат, подвергся нападению белки.

Трогательное видео актер разместил на своей страничке в социальных сетях и прокомментировал: «Заклинатель животных».

Видео набрало десятки тысяч просмотров и множество комментариев.

«Надеюсь, что белка не попадет в твои шорты», — шутит один из комментаторов. «Ты выглядишь как дикий человек. Белка милая, но ты в порядке?» — присоединяется к нему другой.

Одна из интернет-пользователей написала актеру, что ее дочь, у которой аутизм, тоже «заклинатель» — белки в парке не боятся подходить к ней и даже бегают по ногам девочки, а вот к другим членам семьи не подходят. «Это круто. Моя дочь и внучка ходят в походы, к ним подходят белки. Они едят из рук, бегают по голове… А утром ждут, когда люди проснутся, чтобы внучка накормила их», — делится своей историей еще один фолловер.

Напомним, что актер снимался в таких известных фильмах, как «Призрак Оперы», «300 спартанцев», «Голая правда», «Законопослушный гражданин», «Охотник за головами», «Рок-н-рольщик», «Падение Олимпа» и «Падение Лондона», «Боги Египта», «Геошторм», «Падение Ангела».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Джерард Батлер оказался среди голливудских знаменитостей, которые двумя годами раньше потеряли недвижимость в результате страшных пожаров в Калифорнии — у актера сгорел дом.

Фото со странички Джерарда Балтера в соцсетях.

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