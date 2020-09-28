Кухар опростоволосилась на шоу «Танці з зірками», распекая Петрожицкую (видео)

Пятый эфир шоу «Танці з зірками» запомнился забавным «ляпом» от судей. Представительница жюри, прима-балерина Национальной оперы Катерина Кухар перепутала героев, в которых перевоплотились танцующие пары.

Комментируя страстный танец Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко по мотивам фильма «Девять с половиной недель», судья почему-то забыла исполнительницу главной роли в оригинальной мелодраме. Кухар решила, что в фильме играла Николь Кидман, а не Ким Бесинджер.

«Не верю, — заявила судья, оценив танец на скромную „шестерку“. — Если бы Николь Кидман в фильме „Девять с половиной недель“ танцевала бы с таким же запалом, как и вы, на ее животе никогда не пожарили бы яичницу».

А Дарья Петрожицкая рассказала «ФАКТАМ», что «Девять с половиной недель» — один из ее любимых фильмов. Актриса вспоминала, что она раскрепостилась в танце, когда искренне представила себя героиней Бесинджер.

Кто покинул проект на этой неделе, почему на шоу не приехал Олег Винник и в каких героев перевоплотились звездные пары, читайте в обзоре «Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками».

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