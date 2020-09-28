У экс-мужа Алины Гросу Комкова рассказали свою правду о разводе

Пока певица Алина Гросу откровенничает о причинах развода с мужем Александром Комковым, приятели пары намекают, что есть и другая правда. Алине напоминают, что она тоже не была идеальной женой. Также друзья вспоминают народную мудрость, что в разводе всегда виноваты двое.

Телепродюсер Дмитрий Эбаноидзе, близкий друг Комкова и свидетель на свадьбе Алины и Александра, рассказал изданию Kliker, что не верит в версию в развод из-за измены молодого супруга.

«Я его ближайший друг и не слышал, чтобы он ей изменил. Мне кажется, это говорит в ней обида, что не получалось что-то в семейных отношениях», — заявил Дмитрий.

Продюсер уверен, что на самом деле Алина не слишком переживает из-за развода. «Она тоже не очень долго переживала, раз ей приписывают роман со средним актером, который принимал участие в ее клипах, когда она еще была не свободна. Клипах с тактильными контактами. И будет сниматься у него в кино», — заявил он.

Напомним, Алина Гросу и Александр Комков поженились в июне 2019 года, организовав пышное торжество в Венеции. Недавно певица призналась, что брак уже расторгнут. По словам Гросу, уже через полгода после свадьбы муж предложил пожить отдельно и признался, что встретил другую женщину.

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