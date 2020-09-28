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Шоу-бизнес

Артист из «Спіймати Кайдаша» признал свою проблему в «Танцях з зірками» (видео)

12:59 28 сентября 2020
Тарас цымбалюк яна заяц

Актер Тарас Цымбалюк, известный по сериалу «Спіймати Кайдаша», признал, что пока не обладает достаточной гибкостью для шоу «Танці со звездами». Тем не менее, Тарас обещает поскорее победить свою «деревянность» и показать крутые танцы.

«Я трезво оцениваю свои возможности в бальных танцах. Я деревянный парень, у меня не все выходит. Мне нужно над многим работать и много тренироваться», — признается Цымбалюк на странице в Instagram.

На последнем эфире «Танців» пару Тарас Цымбалюк — Яна Заяц судьи оценили не сильно высоко и указали на отсутствие «огня» во время выступления. Актер заверил, что замечания воспринимает нормально, более того, нуждается в критических оценках, чтобы расти профессионально.

«Спасибо за строгую аргументированную критику, которая точно нужна. Я согласен, что еще не дотягиваю до Яны, но будем работать и показывать вам крутые танцы», — пообещал он.

Что понравилось судьям, не понравилось зрителям и все самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками» в репортаже «ФАКТОВ».

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