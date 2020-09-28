Артист из «Спіймати Кайдаша» признал свою проблему в «Танцях з зірками» (видео)

Актер Тарас Цымбалюк, известный по сериалу «Спіймати Кайдаша», признал, что пока не обладает достаточной гибкостью для шоу «Танці со звездами». Тем не менее, Тарас обещает поскорее победить свою «деревянность» и показать крутые танцы.

«Я трезво оцениваю свои возможности в бальных танцах. Я деревянный парень, у меня не все выходит. Мне нужно над многим работать и много тренироваться», — признается Цымбалюк на странице в Instagram.

На последнем эфире «Танців» пару Тарас Цымбалюк — Яна Заяц судьи оценили не сильно высоко и указали на отсутствие «огня» во время выступления. Актер заверил, что замечания воспринимает нормально, более того, нуждается в критических оценках, чтобы расти профессионально.

«Спасибо за строгую аргументированную критику, которая точно нужна. Я согласен, что еще не дотягиваю до Яны, но будем работать и показывать вам крутые танцы», — пообещал он.

Что понравилось судьям, не понравилось зрителям и все самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками» в репортаже «ФАКТОВ».

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