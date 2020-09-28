Анна Ризатдинова раскрыла планы по замужеству

Знаменитая гимнастка Анна Ризатдинова, бронзовая призерка Олимпиады-2016 и мама двухлетнего сына, неожиданно призналась, что подумывает о замужестве и в данный момент не состоит в отношениях.

Подробности своей личной жизни спортсменка приоткрыла, общаясь с подписчиками в Instagram.

Анна Ризатдинова состояла в отношениях с бывшим народным депутатом Александром Онищенко. В ноябре 2017 года Анна родила сына Романа. Летом 2019 года Ризатдинова официально подтвердила разрыв с опальным бизнесменом. Анна осталась жить в Киеве, Онищенко попытался получить политическое убежище в Западной Европе.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова попробовала предсказать, как изменится спортивная сфера, соревнования и отношения между людьми после эпидемии COVID-19.

Фото anna_rizatdinova/Instagram

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