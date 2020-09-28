Ефремов пожаловался на своего скандального адвоката

Российский актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за смертельное ДТП, решил пожаловаться на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Претензия подана в Пресненский районный суд Москвы.

Ефремов в своем заявлении предлагает пересмотреть приговор, учитывая новые обстоятельства. Так, актер утверждает, что на него оказывалось давление адвокатом во время судебного процесса. Параллельно Ефремов признает вину в ДТП и раскаивается, сообщает ТАСС.

Напомним, Пашаев на год был лишен статуса адвоката. Ефремов после суда заявил, что строгий приговор был результатом непрофессиональной работы защитника.

Пашаев в свою очередь считает, что ошибки на суде были, но это ошибки расследования, и на их основании можно добиваться пересмотра приговора.

Новый адвокат Ефремова Роман Филиппов уже подал апелляционную жалобу и просит изменить приговор, назначив четыре года лишения свободы условно.

Фото minval. az



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