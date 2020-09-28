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Шоу-бизнес

«Такое фото можно»: Катя Осадчая «показала» повзрослевшего сына

15:23 28 сентября 2020
Катя Осадчая

Известная телеведущая Катя Осадчая пошла навстречу своему старшему сыну Илье, которому исполнилось 18 лет и который просил ее не выкладывать в соцсети фото, найдя оригинальный выход из этого положения.

«Илье сегодня 18. Он просит не выкладывать его фотографии, но такую можно. Мне с трудом верится, что время пролетело так быстро и теперь, когда мы вместе путешествуем, не все сразу понимают наши родственные связи. Я невероятно горжусь, что Илья вырос таким целеустремленным, умным, ответственным, добрым, сострадательным и отзывчивым. Илья, 18 — это первый шаг во взрослую жизнь, но я всегда рядом и я очень тебя люблю. Этот день 18 лет назад был таким же солнечным, хотя накануне шел дождь», — пишет Катя Осадчая в Instagram и публикует фото с сыновьями, сидящими спиной к фотографу.

Илья — сын Кати Осадчей от брака с политиком Олегом Полищуком, с которым они расстались еще в 2004 году. В 2017 года телеведущая вышла замуж за актера Юрия Горбунова, у них родился сын Иван.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Катя Осадчая показала в Instagram фото своего младшего сына Ивана — мальчик стоит у окна и смотрит на падающий снег.

Фото со странички Кати Осадчей в соцсетях.

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