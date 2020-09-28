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Шоу-бизнес

Из-за гибели дочери звезды «Место встречи изменить нельзя» возбудили дело

15:52 28 сентября 2020
Из-за гибели дочери звезды «Место встречи изменить нельзя» возбудили дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели дочери Владимира Конкина, которая накануне была экстренно госпитализирована из московского фитнес-центра Jump.

Как сообщает Теlegram-ресурс Mash, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По версии сотрудников фитнес-центра, София пришла в бассейн в нетрезвом состоянии — после ее гибели в ее личной сумке нашли пробку от бутылки.

Скончалась она в Боткинской больнице, куда была доставлена на реанимобиле. По предварительной версии, у нее отказали почки. Также была версия о том, что у Софии остановилось сердце.

СМИ сообщают, что 69-летний заслуженный артист России Владимир Конкин отказывается верить в гибель 32-летней Софии.

«У Владимира Алексеевича сейчас огромный стресс, ужасное горе, так как такого никто даже предположить не мог. Рядом с ним близкие, друзья поддерживают. Мы все переживаем за него», — сказала директор актера Елена Переслени в интервью Starhit.ru.

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