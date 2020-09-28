Владимир Остапчук объявил дату свадьбы

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который перенес свадьбу из-за коронавируса, объявил дату торжественной церемонии. Со своей девушкой Кристиной Горняк он сыграет свадьбу уже через две недели.

Изначально они планировали пожениться 1 октября. Но жених и невеста подхватили коронавирус. А когда справились с болезнью, решили не откладывать свадьбу в долгий ящик.

«Кстати, очень интересная история. Я отправила приглашение в тот день, когда вечером Владимиру стало плохо. И на следующий день, когда мы поняли, что он заболел, я всем написала: „Прошу прощения, свадьбы не будет“. Но мы сказали, что не отменяем, мы ее просто переносим. Не знаю, есть ли нумерологи, астрологи, кто нам расскажет. Мы даже не смотрели. Уверены, что это классная дата», — рассказали Владимир Остапчук и Кристина Горняк в программе «Зірковий шлях».

Сейчас пара активно готовится к свадебной церемонии. Будущие супруги уже выбрали кольца, наряды, ресторан и ведущих.

«Единственное, что мы еще не выбрали, — меню в ресторане. Это уже мелочи. Вся программа готова. Все ждут», — отметил ведущий шоу «МАСКА» в эфире канала «Украина» и назвал новую дату — 15 октября 2020 года.

На днях Владимир и Кристина устроили предсвадебные мальчишник и девичник. Правда, деталей веселья не раскрывают.

«Девичник у меня был по классике, как в „книжках пишут“, и теперь я точно осознала, что я невестааааа!!! Юху! Покажу несколько фото, но не все, остальные останутся в секретной папке», — лишь сказала Кристина.

Владимир с друзьями устроил активный отдых с покатушками на квадроциклах и пинтболом. А о вечерних развлечениях Остапчук предпочел промолчать. Он признался, что это первый его мальчишник.

«Вечером была уже взрослая программа, которая закончилась к 5 утра, но это было уже без камер», — сказал Остапчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова свою свадьбу отменили. Они ограничились росписью в загсе.

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