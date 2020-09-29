Звезда фильма Mamma Mia! Аманда Сейфрид родила второго ребенка

34-летняя Аманда Сейфрид, известная по фильмам Mamma Mia! и «Тело Дженнифер», а также ее муж, 44-летний Томас Садоски, снова стали родителями.

В понедельник, 28 сентября, на свет появился их сын, имя которого пара решила пока держать в тайне от общественности, пишет eonline.com со ссылкой на Instagram благотворительной организации War Child.

«С момента рождения нашей дочери три года назад наша забота о невинных детях, которые серьезно пострадали от конфликтов и войн, стала движущей силой в нашей жизни. С рождением нашего сына работа INARA и War Child стала нашей путевой звездой», — подписала снимок Аманда.

Новость о прибавлении стала полным сюрпризом для поклонников и даже для папарации: о беременности Аманды никто не знал, актриса ловко скрывала свое интересное положение все 9 месяцев.

Частично это ей удалось из-за того, что во время изоляции Сейфрид вместе с семьей жила в фермерском доме в северной части Нью-Йорка, где мама Энн помогала ей ухаживать за дочкой, трехлетней Ниной.

Как известно, Аманда Сейфрид и Томас Садоски вместе с 2016 года. Они познакомились на съемках фильма «Последнее слово». В сентябре 2016 года пара громко объявила о помолвке. Но поженилась, опять-таки, тихо: свадьба состоялась в марте 2017 года и была тайной.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гора из «Игры престолов», исландский актер и спортсмен Хафтор Юлиус Бьернссон, известный также, как Тор Бьернссон, стал отцом во второй раз. Его жена, уроженка Канады Келси Хенсон, родила мальчика весом 3530 граммов и ростом 52 сантиметра. Для нее это первенец. У Хафтора есть еще дочь Тереза от предыдущих отношений.

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