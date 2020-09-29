Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики" (видео)

Легенд советской эстрады Аллу Пугачеву и Софию Ротару хейтеры часто пытаются «подловить» на использовании «пластики» с целью сохранения молодости на сцене. Сами же звезды в некоторых случаях «сознаются» в посещении косметических кабинетов, но также часто и пытаются скрыть секрет своей «вечной молодости».

Поставить точку над «і» в данном вопросе решили на одном из российских телеканалов, для чего обратились к известному московскому пластическому хирургу Амжаду Аль-Юсефу и привлекли нейросеть.

Смотря на изображения звезд, хирург рассказал, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.

Так, врач обратил внимание на изменения во внешности Пугачевой, начиная от шеи, и перечислил пластические операции, сделанные Примадонне.

«Мы видим хорошее состояние, очень хороший лифтинг этой зоны. Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное и подтянутое. <…> Это подтяжка лица и шеи, эндоскопическая подтяжка лба и блефаропластика верхних и нижних век», — отметил Амжад Аль-Юсеф.

Оценивая внешний вид Ротару, специалист отметил, что именно к такому результату должен стремиться пластический хирург.

«Выполнена операция на верхнее и нижнее веко. Убрали лишнюю кожу. <…> Сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво», — высказался врач.

Амжад Аль-Юсеф уточнил, что Ротару сделала эндоскопическую подтяжку зоны бровей (для загрузки видео подождите 2−3 минуты).

В целом хирург остался доволен тем, как певицы ухаживают за собой и результатом, которого они достигли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что часто критике за неуемную страсть к использованию «пластики» подвергаются и более молодые эстрадные исполнительницы, которые иногда даже пугают своим новым внешним видом поклонников.

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