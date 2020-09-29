Пустила чужую руку к себе под футболку: Асмус раскритиковали за слишком откровенное фото

Российская актриса Кристина Асмус после развода с Гариком Харламовым использует свой аккаунт в Instagramдля рассказа о налаживающейся личной жизни и рабочих буднях.

При этом часто жалуется на трудности: в последнее время ей действительно приходится нелегко — необходимо совмещать съемки в шоу и фильмах с репетициями в театре. В результате — недосып и проблемы со здоровьем.

Очевидно, в результате этого некоторые снимки в аккаунте несут на себе черты «недосыпа» или «недосмотра» — некоторые из них весьма откровенны и вызывают оторопь у поклонников.

К примеру, не так давно актриса опубликовала несколько снимков с репетиции спектакля «Дачники» Театра имени М.Н. Ермоловой, где она играет Юлию Филипповну.

В кадре она позирует с актером Борисом Мироновым. Мужчина обнимает партнершу, а рука известного артиста находится прямо на ее груди под футболкой.

«Ох, что будет! Режиссер Евгений Марчелли, чьи спектакли всегда событие!», — прокомментировала Кристина провокационный снимок, намекая на то, что это, дескать, «всего лишь рабочие моменты», «рядовое событие».

Поклонники пришли в недоумение и засыпали кумира вопросами. «Это чтобы Гарик ревновал?», «Ну все понеслось», «Берегите себя, Кристина, ради дочери, Вы такая хрупкая, но такая сильная», «Не хотел бы я, чтобы мою жену так… Ни при каких обстоятельствах».

В то же время часть фолловеров заступилась за Кристину: «У нее нет мужа, она свободная женщина», «Она актриса».

При этом некоторые фанаты поспешили напомнить, что Кристина приобрела скандальную известность после выхода на экраны фильма «Текст», в котором шокировала публику участием в эротических сценах с Иваном Янковским. Затем актриса снялась в ленте «Китобой», где сыграла «девушку из видеочата». Возможно, она снова умышленно подзуживает хейтеров и друзей Гарика?

В то же время их оппоненты напомнили, что во время развода Кристина Асмус и Гарик Харламов заявили, ни фильм «Текст», ни третий человек не виноваты в их разрыве. По их словам, их решение расстаться — не спонтанное и было обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. Поэтому новые снимки Кристины, возможно, и в самом деле вызваны не стремлением кого-то «подразнить», а желанием хорошо выполнять свою работу. Но верится в эту версию почему-то с трудом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что друг Гарика Харламова рассказал, как он страдал из-за развода с Кристиной Асмус.

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