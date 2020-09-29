Монатик огорчил поклонников известием о Минске

Популярный украинский исполнитель Дмитрий Монатик, недавно показавший, как он развлекал детей на карантине, сообщил о переносе шоу MONATIK «LOVE IT RHYTHM» в Минске на 2021 год.

«К большому сожалению, в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19 и текущими ограничениями, организаторы шоу в Минске приняли решение перенести концертную программу на следующий год. Событие, которое было запланировано на 24 октября 2020 года, переносится на 10 апреля 2021 года», — пишет исполнитель в Instagram.

По его словам, все купленные билеты остаются действительными на новую дату. «Если Вы не сможете посетить мероприятие, — обращайтесь по месту приобретения билетов. Верим, что мы увидимся совсем скоро, счастливы да здоровы!» — добавил Дмитрий Монатик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно музыкант стал третьим тренером девятого сезона популярного вокального проекта «Голос країни».

Фото со странички Дмитрия Монатика в соцсетях.

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