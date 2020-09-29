«Квартал 95» собрался в охваченную протестами Беларусь

В то время, как организаторы шоу MONATIK «LOVE IT RHYTHM» с участием украинского исполнителя Дмитрия Монатика приняли решение о переносе мероприятия с октября 2020 года на следующий год «в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19 и текущими ограничениями», в Беларусь, где продолжаются протесты, отправится «Квартал 95».

На сайте студии «Квартал 95» в расписании значатся четыре концерта в Беларуси — 22 ноября в Гродно, 23 ноября в Бресте, 24 ноября в Минске и 25 ноября в Гомеле.

На ресурсе, где продаются билеты на концерты «кварталовцев», сообщается, что ранее мероприятия планировались на лето 2020 года, но были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководитель «Квартала 95» Евгений Кошевой сказал, что после завершения президентской каденции Владимир Зеленский не вернется в шоу, поскольку «у него есть, чем заниматься».

Фото со странички студии «Квартал 95» в социальных сетях.

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