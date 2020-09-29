Жена Шуфутинского требует наказания для скандальной телеведущей-врача

Третья супруга знаменитого российского шансонье Михаила Шуфутинского Светлана Уразова оказалась противницей скандальной телеведущей Елены Малышевой — в 2018 году она подписала петицию на платформе change.org с призывом о привлечении ведущей к уголовной ответственности за призыв к уничтожению бродячих животных.

По мнению автора петиции, Малышева призывает к совершению преступлений, предусмотренных статьями 167 и 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части жесткого обращения с животными и их убийств, поэтому совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 32, частями 1 статей 167 и 245 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отметим, что на данный момент петицию подписали 44 045 человек из 50 тысяч необходимых.

Скрин с сайта петиций

Надежда Малышева не впервые оказывается в эпицентре скандалов. Так, в 2019 году она фактически назвала больных детей «кретинами», а в 2020 году публично давала подзатыльники подросткам в студии и советовала им есть экскременты.

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