«Квартал 95» передумал ехать в Беларусь
Студия «Квартал 95», планировавшая в ноябре 2020 года гастроли в Беларуси, сообщила об отмене концертов в Гродно, Бресте, Минске и Гомеле.
«Друзья, запланированные концерты „Вечернего Квартала“ в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram.
Друзі, заплановані концерти «Вечірнього Кварталу» в Білорусі в листопаді не відбудуться у зв'язку з поточними подіями в світі і країні. Друзья, запланированные концерты «Вечернего Квартала» в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране. #вечернийквартал #вечірнійквартал #квартал95 #kvartal95
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о переносе даты шоу, которое должно было состояться этой осенью в Беларуси, заявил и украинский исполнитель Дмитрий Монатик.
Фрагмент фото со странички студии «Квартал 95» в соцсетях.143
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