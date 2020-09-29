«Квартал 95» передумал ехать в Беларусь

Студия «Квартал 95», планировавшая в ноябре 2020 года гастроли в Беларуси, сообщила об отмене концертов в Гродно, Бресте, Минске и Гомеле.

«Друзья, запланированные концерты „Вечернего Квартала“ в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране», — говорится в сообщении, размещенном в Instagram.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о переносе даты шоу, которое должно было состояться этой осенью в Беларуси, заявил и украинский исполнитель Дмитрий Монатик.

Фрагмент фото со странички студии «Квартал 95» в соцсетях.

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