Звезда «Гарри Поттера» скандально высказался о противниках защитных масок (фото, видео)

Британский актер Джейсон Айзекс, известный по фильмам «Патриот», «Питер Пэн», а также по роли Люциуса Малфоя во всех восьми фильмах о Гарри Поттере (его «экранный сын» Драко Малфой, которого сыграл актер Том Фелтон, недавно впечатлил публику новым кинообразом), высказал свое мнение о тех, кто отказывается надлежащим образом носить защитные маски в период пандемии коронавируса.

Как сообщает издание Daily Mail, во время телеинтервью 57-летний Джейсон возмутился поведением тех, кто не соблюдает предписанные правила. «Меня даже меньше раздражают люди, которые вообще не носят маски и которые должны быть закованы в колодки или посажены в тюрьму, в сравнении с теми, что не носят маски поверх носа. Или снимают их наполовину, чтобы поболтать, а затем натягивают снова — этих следует вешать на улицах!». — сказал актер.

Мнения пользователей сети по поводу реплики Айзекса разделились. Кто-то разделяет мнение актера. И уверен, что в отношении к нарушителям следует применять строгие, хоть и не столь радикальные меры. А кто-то считает его чересчур резким. Другие подчеркивают, что это была лишь шутка. «Когда люди „шутят“ о том, что повесили бы тех, кто с ними не согласен, они на самом деле не шутят и сделали бы это, если б могли», — написал один из комментаторов.

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Я вас не уважаю»: Том Хэнкс выразил свое отношение к тем, кто не носит маски.

138

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter