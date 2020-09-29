Младшая сестра утонувшей актрисы Наи Риверы шокировала ее фанатов. 25-летняя модель Никейла Ривера съехалась с бывшим мужем Наи — 37-летним актером Райаном Дорси. Это произошло спустя неполных три месяца после смерти звезды сериала «Хор». Ная была объявлена пропавшей без вести 8 июля, отправившись кататься на лодке по озеру Пиру вместе со своим сыном Джози. Позже ее тело было обнаружено водолазами. Ривере, которую похоронили 24 июля, было 33 года.

После гибели Наи Никейла и Райан стали неразлучны. Их постоянно видели вместе на публике, держащимися за руки. Как сообщает издание Daily Mail, они ходили вместе за покупками, выбирались на прогулки с Джози, которому 17 сентября исполнилось пять лет. И, наконец, поселились вместе, арендовав дом в Калифорнии за 5000 долларов в месяц. Из старого дома Дорси они перевезли в свое новое жилище мебель.

Actor Ryan Dorsey has moved in with Naya Riveras sister, Nickayla.



Daily Mail reports that the two have been inseparable since the death of Naya. They are living together in a three-bedroom house & taking care of Riveras son, Josey, with the help of Dorseys parents. pic.twitter.com/Exe9eFZIZo — Pop Galore (@PopGalore) September 28, 2020

Никейла заявила в соцсетях, что приоритетом для нее является ее племянник, которого она намерена помогать воспитывать вместе с его отцом. И что ее не волнует, что об этом могут подумать, и как это выглядит со стороны. «Потому что никто не видели все эти мучительные моменты, которые нам пришлось вынести», — написала она в Instagram. И призвала проявлять сострадание и не судить других.

Ная Ривера, считавшаяся одной из самых сексуальных женщин мира, и Райан Дорси поженились 19 июля 2014 года. В ноябре 2016 года актриса подала на развод, но в октябре 2017-го отозвала документы. В конце ноября того же года Ривера была арестована и обвинена в домашнем насилии против Дорси после того, как она ударила его по голове в ходе ссоры из-за ребенка. В декабре актриса снова подала на развод, который был официально оформлен в июне 2018 года. Опеку над сыном бывшие супруги разделили пополам.

Ная и Райан

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в последних постах пропавшей на озере звезды сериала «Хор» в соцсетях обнаружили зловещие намеки.



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