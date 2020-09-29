Сестра и бывший муж утонувшей звезды сериала «Хор» поселились вместе спустя два месяца после смерти актрисы (фото)
Младшая сестра утонувшей актрисы Наи Риверы шокировала ее фанатов. 25-летняя модель Никейла Ривера съехалась с бывшим мужем Наи — 37-летним актером Райаном Дорси. Это произошло спустя неполных три месяца после смерти звезды сериала «Хор». Ная была объявлена пропавшей без вести 8 июля, отправившись кататься на лодке по озеру Пиру вместе со своим сыном Джози. Позже ее тело было обнаружено водолазами. Ривере, которую похоронили 24 июля, было 33 года.
После гибели Наи Никейла и Райан стали неразлучны. Их постоянно видели вместе на публике, держащимися за руки. Как сообщает издание Daily Mail, они ходили вместе за покупками, выбирались на прогулки с Джози, которому 17 сентября исполнилось пять лет. И, наконец, поселились вместе, арендовав дом в Калифорнии за 5000 долларов в месяц. Из старого дома Дорси они перевезли в свое новое жилище мебель.
Actor Ryan Dorsey has moved in with Naya Riveras sister, Nickayla.— Pop Galore (@PopGalore) September 28, 2020
Daily Mail reports that the two have been inseparable since the death of Naya. They are living together in a three-bedroom house & taking care of Riveras son, Josey, with the help of Dorseys parents. pic.twitter.com/Exe9eFZIZo
Никейла заявила в соцсетях, что приоритетом для нее является ее племянник, которого она намерена помогать воспитывать вместе с его отцом. И что ее не волнует, что об этом могут подумать, и как это выглядит со стороны. «Потому что никто не видели все эти мучительные моменты, которые нам пришлось вынести», — написала она в Instagram. И призвала проявлять сострадание и не судить других.
Ная Ривера, считавшаяся одной из самых сексуальных женщин мира, и Райан Дорси поженились 19 июля 2014 года. В ноябре 2016 года актриса подала на развод, но в октябре 2017-го отозвала документы. В конце ноября того же года Ривера была арестована и обвинена в домашнем насилии против Дорси после того, как она ударила его по голове в ходе ссоры из-за ребенка. В декабре актриса снова подала на развод, который был официально оформлен в июне 2018 года. Опеку над сыном бывшие супруги разделили пополам.
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