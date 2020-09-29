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Лера Кудрявцева шокировала рассказом об издевательствах Шепелева над Жанной Фриске (видео)

15:57 29 сентября 2020
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая ранее грозила рассказать нечто нелицеприятное о Дмитрие Шепелеве, высказала свое мнение по поводу его отношения к покойной певице Жанне Фриске. 49-летняя Лера стала гостьей проекта Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».

В конце выпуска ведущая предложила Кудрявцевой сыграть в игру — выбрать из публичных людей того, о ком знает страшную тайну.

Среди предложенных героев были Андрей Разин, который давно поливает Кудрявцеву грязью, и телеведущий Дмитрий Шепелев, который после смерти Жанны Фриске воспитывает сына Платона и не позволяет ему общаться с родственниками певицы. Лера призналась, что действительно знает много Диминых секретов.

«Все знают одну сторону, а я знаю с другой стороны, с менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого», — сказала Кудрявцева.

Напомним, после смерти Жанны Фриске возник конфликт между Шепелевым и ее родителями.

Бывшие родственники выясняли отношения в суде.

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