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Шоу-бизнес

Монатик с Лаймой Вайкуле выпустили совместный клип (видео)

20:41 29 сентября 2020
Дмитрий Монатик и Лайма Вайкуле

Популярный артист MONATIK, который перенес на следующий год выступление в Минске, порадовал поклонников новой работой. Он дал новую жизнь хиту Лаймы Вайкуле «На улице Пикадилли» и выпустил совместный с латвийской певицей клип.

Как рассказал Дмитрий, Лайма пригласила его принять участие в ее фестивале «Рандеву», а затем родилась идея совместной работы.

«У меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух песен и именно с выдающейся Лаймой! И так я пришел к идее названия „УВЛИУВТ на улице Пикадилли“. Две песни зазвучали как одна — и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась», — рассказал Монатик, представляя клип.

Он лишь сожалеет, что из-за пандемии коронавируса не удалось встретиться с Лаймой на одной съемочной площадке.

В музыкально-танцевальном перформансе также приняли участие Lida Lee и NINO.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что свой новый клип на песню El Día de Muertos из испаноязычного альбома представила Настя Каменских.

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