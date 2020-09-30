Старшая дочь Брюса Уиллиса потрясла фанатов снимками в стиле садо-мазо (фото)

32-летняя Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, уединявшаяся ранее с отцом и матерью на карантине, решила «встряхнуться» после длительной самоизоляции и удивить фанатов новой откровенной фотосессией.

Для этого актриса снялась в серии BDSM-снимков, позируя в том числе обнаженной и связанной, пишет Mirror.

Все это Румер осуществила, по собственному признанию, ради искусства и самовыражения.

На одном из фото молодая женщина позирует, стоя на коленях. Из одежды на ней — только высокие сапоги. Связанная черной веревкой, Румер покорно опустила голову.

Свой пост дочь Уиллиса сопроводила хэштегами #Рабство и #Зови меня госпожой.

«И я буду звать вас «сэр», — подписала снимок Уиллис.

На другом кадре дочь «Крепкого орешка» позирует с кнутом в плотно облегающем боди из ПВХ.

По словам Румер, серия этих фото посвящена «возвращению женской формы».

«Одеты мы или нет, но наши тела постоянно контролируются мужчинами и другими женщинами. Нам говорят, что нам можно, а что нельзя носить, исходя из нашего размера и формы или других убеждений о том, что приемлемо или уместно. Нам говорят, что наша сексуальность и выражение этой сексуальности — то, чего мы должны стыдиться, то, что мы должны держать при себе», — написала она.

Также Румер добавила, что фотографии были сделаны не для мужчин, а скорее для того, чтобы они не сосредотачивались на мысли, «что женщины делают все только ради них».

В любом случае откровенные снимки дочери Брюса Уиллиса нашли горячее одобрение со стороны подписчиков — те написали, что «просто потрясены» и засыпали комплиментами новую внешность Румер.

Как известно, Румер пошла по стопам звездных родителей и стал артисткой: она играет в бродвейских постановках и снимается в телешоу. В прошлом девушка сильно переживала, что ее постоянно сравнивают со знаменитой мамой, но потом смирилась и нашла собственный путь к славе.

В то же время все три дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур никогда не отличались примерным поведением. Румер и ее сестры — 29-летняя Скаут и 25-летняя Таллула не раз доставляли родителям хлопот и заставляли их краснеть. Таллула и Скаут — активистки общественного движения «Free The Nipple» («Освободи сосок»), выступающего за право женщины показывать свою грудь где угодно и когда угодно, особенно в соцсетях. И потому обнажают собственные прелести при любом удобном случае. Движение «Освободи сосок», к котором примкнули сестры, выступает против действующих законов о цензуре в США, которые, по их мнению, криминализируют женское тело. В мае 2014 года Скаут Уиллис прогулялась по Нью-Йорку топлесс и выложила снимки своего обнаженного променада в Интернет. А Таллула снялась с обнаженной грудью в очень откровенной фотосессии для глянцевого журнала.

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. Старшей Румер тогда было 13 лет, Таллуле — шесть, Скаут — девять лет. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет). Эштон сумел наладить хорошие отношения с дочками Мур, и когда супруги развелись (они расстались в 2011 году), Румер, Таллула и Скаут очень переживали из-за того, что Деми не позволяет им общаться с Катчером.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брюс Уиллис на карантине побрил свою среднюю дочь Таллулу, после чего 26-летняя красотка стала очень похожа на свою мать Деми Мур в роли Джордан О’Нил из фильма Ридли Соктта «Солдат Джейн».

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