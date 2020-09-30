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Шоу-бизнес

"Действительно был алкоголь": в отравлении дочери Конкина заподозрили ее жениха

1:25 30 сентября 2020
Дочь Конкина и жених

К возможному отравлению Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, может быть причастен ее жених Михаил.

Об этом пишет КП.

Издание ссылается на Юлию Нитченко, адвоката семьи Конкиных, которая ранее опровергала факт наличия алкоголя в крови погибшей, а теперь заявила, что эксперты подтвердили данную версию.

«Мне только что позвонили следователи. Действительно был алкоголь. Кроме того, обнаружили диазепам. Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту. Мы рассматриваем версию с отравлением», — заявила адвокат.

Также Юлия Нитченко добавила, что ранее сожитель Софии заявил, что вино она взяла в холодильнике.

Издание отмечает, что молодого человека, с которым дочь познакомилась три месяца назад, заподозрил и сам Владимир Конкин. На похоронах Софии Михаил даже не подошел к актеру.

«Этот сожитель ушел с похорон еще до их окончания. И это тоже подозрительно», — заявила адвокат Конкиных.

Напомним, что 22 сентября София Конкина оправилась в фитнес клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткина ее сердце остановилось. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин заявил о том, что его дочь была убита, и что этой версии придерживаются все члены семьи артиста.

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