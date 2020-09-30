Брэд Питт не желает жениться на Потуральски, — СМИ

Новая девушка Брэда Питта, 27-летняя немецкая модель польского происхождения Николь Потуральски вряд ли может рассчитывать на то, что 56-летний актер Брэд Питт пойдет с ней под венец.

Об этом пишет «Телепрограмма» со ссылкой на usmagazine.com.

По словам инсайдера, актер трезво оценивает их отношения, поскольку 27-летняя модель живет в Германии и у нее очень сложная семейная ситуация, в которой Питт пытается разобраться.

Почти девять месяцев Брэд Питт и Николь Потуральски тайно встречались в Лос-Анжделесе. О том, что у голливудского актера новый роман, никто бы и не догадался, если бы не поездка во Францию.

В конце августа Питт привез Потуральски в свой замок на юге страны, чем очень разозлил Анджелину Джоли. Хотя они в разводе уже четыре года, но этим летом были предпосылки, что пара может воссоединиться ради детей.

Еще более категоричные выводы относительно намерений Брэда сочетать себя узами брака приводит The Sun: издание утверждает, что Брэд Питт не планирует больше жениться вообще ни на ком.

Тем не менее, похоже, что сама Николь этим нисколько не опечалена: пара наслаждается сегодняшним днем и довольна своим романом. По словам инсайдера, Николь и Брэд делают друг друга счастливыми.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что благодаря роману с Питтом популярность и профессиональная востребованность Николь Потуральски резко возросла, и она впервые вышла на подиум.

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