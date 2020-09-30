Тина Кароль раскрыла причину редких встреч с родными

Популярная певица Тина Кароль, которая ранее поделилась личными секретами и призналась, что мечтает о дочке, раскрыла причину редких встреч с родными. Артистка призналась, что видится с родителями только по большим праздникам. Раньше родители Тины жили в Ивано-Франковске, а когда она стала успешной, перевезла их в Киев. Но это особо не повлияло на совместное времяпровождение.

«Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция — это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе», — рассказала Тина Кароль в программе «Зірковий шлях».

Певица говорит, что любит оставаться наедине с собой или проводить время с друзьями. Но на общение с ними не хватает времени.

«Я дружу со всеми, кто хочет дружить со мной. Но дружба в моем понимании проверяется временем. Когда я остаюсь одна, то размышляю и устраиваю какие-то личные апгрейды в разных вопросах. А также наверстываю то, что еще не понимаю или потеряла. И поэтому мне нескучно, будь я с друзьями или наедине с собой», — сказала певица в интервью для канала «Украина».

Особенно ценным оказалось Тины время карантина. Она проводила его с сыном Вениамином в своем загородном доме, путешествовала по Украине и занималась саморазвитием.

«Я сделала много полезного во время этого периода. Например, занималась самообучением и открыла для себя интересные уголки Украины», — сказала Тина.

Напомним, Тина Кароль является ведущей шоу «Танці з зірками». Ее откровенные наряды вызывают бурю обсуждения в сети.

В честь своего 15-летия на сцене Тина повторила «голые» фото — кадры из клипа «Ноченька».

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