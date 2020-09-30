28.22 / 28.41 32.84 / 33.29
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тина Кароль раскрыла причину редких встреч с родными

10:47 30 сентября 2020
Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль, которая ранее поделилась личными секретами и призналась, что мечтает о дочке, раскрыла причину редких встреч с родными. Артистка призналась, что видится с родителями только по большим праздникам. Раньше родители Тины жили в Ивано-Франковске, а когда она стала успешной, перевезла их в Киев. Но это особо не повлияло на совместное времяпровождение.

«Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция — это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе», — рассказала Тина Кароль в программе «Зірковий шлях».

Певица говорит, что любит оставаться наедине с собой или проводить время с друзьями. Но на общение с ними не хватает времени.

«Я дружу со всеми, кто хочет дружить со мной. Но дружба в моем понимании проверяется временем. Когда я остаюсь одна, то размышляю и устраиваю какие-то личные апгрейды в разных вопросах. А также наверстываю то, что еще не понимаю или потеряла. И поэтому мне нескучно, будь я с друзьями или наедине с собой», — сказала певица в интервью для канала «Украина».

Особенно ценным оказалось Тины время карантина. Она проводила его с сыном Вениамином в своем загородном доме, путешествовала по Украине и занималась саморазвитием.

«Я сделала много полезного во время этого периода. Например, занималась самообучением и открыла для себя интересные уголки Украины», — сказала Тина.

Напомним, Тина Кароль является ведущей шоу «Танці з зірками». Ее откровенные наряды вызывают бурю обсуждения в сети.

В честь своего 15-летия на сцене Тина повторила «голые» фото — кадры из клипа «Ноченька».

211

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анхелика в море

Пропавшая два года назад и вытащенная из моря женщина рассказала свою историю (фото)

Утюг

Россия объявила о неимоверной "шпионской" находке в иностранных утюгах

Лукашенко

Стал известен статус Александра Лукашенко для властей Украины

Динамо Киев

Стало известно, сколько денег принес «Динамо» выход в Лигу чемпионов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер