«Не может поверить в смерть мамы»: стала известна судьба 11-летней внучки Конкина

Российский актер Владимир Конкин похоронил любимую дочь Софию, которая утонула в бассейне фитнесклуба при загадочных обстоятельствах. У молодой женщины осталась 11-летняя дочь Алиса, которая все еще не может поверить в смерть близкого человека. Ведь мама воспитывала ее одна, отец девочки не принимал участия в ее жизни.

«Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить». И все молчат, а что тут скажешь…", — рассказал о реакции девочки друг семьи Конкиных, бывший офицер МУРа Алексей Лобарев.

Из-за трагедии Алиса пока не посещает школу. Она сейчас живет с родным дядей, старшим сыном Владимира Конкина. 70-летний актер признал, что в его возрасте, одному, сложно воспитывать внучку. Поэтому ее усыновит дядя, 48-летний Святослав.

«Я, к сожалению, удочерить Алису не могу, поскольку мне уже почти 70 лет. Мой сын Святослав собирается это сделать. У него есть жена, с которой они вместе почти 30 лет. Это их обоюдное решение», — рассказал актер в программе «Пусть говорят».

Родные погибшей Софии Конкиной не считают ее смерть несчастным случаем. Они подозревают, что это было убийство. В крови женщины была обнаружена большая доза алкоголя и седативного препарата диазепама.

Владимир Конкин назвал подонком нового ухажера Софии, к которому она переехала вместе с дочерью несколько месяцев назад.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter