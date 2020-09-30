Появилось резонансное фото дочери Конкина накануне гибели

Опубликовано фото Софии Конкиной с камеры наблюдении магазина за несколько минут до ее похода в бассейн, закончившегося гибелью.

Как сообщает Telegram-канал 112.ua, девушка купила вино в соседнем магазине и тут же выпила его на улице прямо из горлышка. Затем она направилась в бассейн фитнес-центра, где она впала в кому. Непонятно, почему администраторы заведения пустили Софию Конкину, находившуюся в таком состоянии.

Ранее сообщалось, что в крови Конкиной обнаружено также снотворное, которое в сочетании со спиртным, по словам медиков, может привести к алкогольной коме и летальному исходу.

Сотрудники Следственного комитета РФ также возбудили уголовное дело о возможном убийстве Конкиной, при этом рассматривается несколько версий гибели девушки.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter