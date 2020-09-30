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Шоу-бизнес

Слава Каминская рассказала о любимом мужчине и третьей свадьбе

18:41 30 сентября 2020
Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская после развода не афиширует личную жизнь. Недавно она призналась, что ее сердце занято и что у нее появился любящий и заботливый мужчина. Но называть его имя певица не спешит.

«Он не лезет в шоу-бизнес. Оно ему не нужно. С другой стороны, я же уже одного представляла… допредставлялась… хватит. На те же грабли я еще один раз ступать не собираюсь. Это хороший мужчина, который меня ценит, любит и уважает», — сказала Слава в интервью в YouTube-шоу «Прямой вопрос».

Каминская уже познакомила избранника с детьми, представив мужчину, как своего друга.

«Ну, а чего детям рассказывать? Это ваш новый папа? Нет, у них есть папа, которого они безумно любят. Я стараюсь, чтобы они не коннектились. Мало ли, мама друга поменяет», — смеясь сказала Слава.

Певица не исключает, что в третий раз выйдет замуж.

«Конечно буду! И в третий, и в четвертый, и пятый, если понадобится. Жизнь такая короткая штука, что нельзя себе ни в чем отказывать», — сказала Слава.

Также она раскрыла правду об отношениях с Дмитрием Дикусаром, с которым принимала участие в шоу «Танці з зірками» и с которым Славе приписывают роман. На самом деле, говорит певица, они являются хорошими друзьями, соседями, продолжают танцевать вместе.

О бывшем муже Эдгаре Слава говорит без сожаления. После сложного развода певица по-новому посмотрела на их отношения, сейчас они нормально общаются и вместе с детьми проводят время. «У нас такие прекрасные дети! И это главное, что у меня есть», — сказала Каминская.

Фото Instagram.com/babaslavka

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Слава Каминская из группы «НеАнгелы»

Слава Каминская рассказала о любимом мужчине и третьей свадьбе

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