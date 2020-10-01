Американская модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд, которого журнал People провозгласил в прошлом году «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих», потеряли ребенка. Об этом супруги сообщили в Instagram. Крисси родила мальчика, который оказался мертвым. Несколько дней назад Крисси госпитализировали с сильным кровотечением. Ей сделали два переливания крови, но все усилия врачей оказались напрасными.

Убитые горем Крисси и Джон опубликовали душераздирающие фото из больницы — в том числе и вместе с сыном. Мальчику дали имя Джек. Родители сказали, что он навсегда останется частью их семьи, и они всегда будут любить его.

34-летняя Тейген и 41-летний Ледженд, которые познакомились на съемках музыкального видео на его песню «Stereo» в 2007 году и поженились в сентябре 2013 года, воспитывают двоих детей — четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза. Оба ребенка были зачаты с помощью ЭКО. О третьей беременности Крисси объявила в августе.

Фото Instagram/chrissyteigen

715

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter