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Ребенок модели Крисси Тейген и певца Джона Ледженда родился мертвым – пара опубликовала душераздирающие фото

8:11 1 октября 2020
Крисси, Джон и их сын

Американская модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд, которого журнал People провозгласил в прошлом году «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих», потеряли ребенка. Об этом супруги сообщили в Instagram. Крисси родила мальчика, который оказался мертвым. Несколько дней назад Крисси госпитализировали с сильным кровотечением. Ей сделали два переливания крови, но все усилия врачей оказались напрасными.

Убитые горем Крисси и Джон опубликовали душераздирающие фото из больницы — в том числе и вместе с сыном. Мальчику дали имя Джек. Родители сказали, что он навсегда останется частью их семьи, и они всегда будут любить его.

34-летняя Тейген и 41-летний Ледженд, которые познакомились на съемках музыкального видео на его песню «Stereo» в 2007 году и поженились в сентябре 2013 года, воспитывают двоих детей — четырехлетнюю дочь Луну и двухлетнего сына Майлза. Оба ребенка были зачаты с помощью ЭКО. О третьей беременности Крисси объявила в августе.

Фото Instagram/chrissyteigen

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