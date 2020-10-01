Сына Бекхэмов и его невесту обвинили в пропаганде домашнего насилия

Старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклина и его невесту-актрису Николу Пельтц обвинили в пропаганде домашнего насилия. Как пишет издание Daily Mail, основатель отстаивающей права женщин благотворительной организации KWRO Women's Rights Organisation Дайанна Намми заявила, что фотография, которую опубликовали 21-летний Бруклин и 21-летняя Никола в Instagram просто отвратительна. На ней Бекхэм держит Пельтц за горло, делая вид, что душит ее. Намми призывает пару удалить это фото из сети и принести публичные извинения. Она считает ошибкой то, что такую серьезную тему превращают в шутку.

Ранее многие подписчики Бруклина также выражали обеспокоенность этим снимком. Причем подчеркивали, что Бруклин со всеми своими бывшими девушками фотографировался, обхватив их за шею. И это, скорее, выглядело, как захват в спортивной борьбе, чем нежное объятие.

Впрочем, на других фото сама Никола держит Бруклина за горло.

О своей помолвке пара объявила в июле этого года. Дата свадьбы пока не сообщалась. Бекхэмы считают дочь миллиардера-промышленника нельсона Пельтца, снимавшейся в фильмах «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления», отличной партией для своего сына.





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