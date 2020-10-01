Бывший охранник 64-летней Крис Дженнер, матриарха клана Кардашьян-Дженнер, подал на нее в суд, обвинив в сексуальных домогательствах. Как пишет издание Daily Mail, Марк Макуильямс утверждает, что Дженнер «делала ему массаж» без его согласия, прикасались к его «пятой точке», интимно прижималась к нему, демонстрировали определенные части своего тела и всячески заигрывала — в то время, как он выполнял свои профессиональные обязанности и не давал никакого повода к такому поведению. Макуильямс также говорит, что на работе у Дженнер ему приходилось сталкиваться с проявлением расовой и гендерной дискриминации. И атмосфера в целом была враждебной.

В иске в качестве ответчика упоминается также одна из дочерей Крис Кортни Кардашьян. Хотя ей Марк обвинений сексуального характера не предъявлял.

Адвокат Крис Марти Сингер называет все это сфабрикованной клеветой. Он говорит, что Крис никогда ничего подобного себе не позволяла, и что такие заявления просто абсурдны. По словам юриста, Марк, не проработав и полутора лет, два года назад был уволен после того, как его неоднократно заставали спящим в машине в разгар его дежурства.

Макуильямс — близкий друг рэпера R. Kelly. В 1980-х годах они вместе основали музыкальную группу MGM.

Марк Макуильямс (справа) с рэпером R. Kelly

Продюсер, телезвезда и предпринимательница Крис Дженнер была дважды замужем. От первого брака с адвокатом Робертом Кардашьяном у нее есть три дочери — Кортни, Ким и Хлое, а также сын Роб. Второму мужу, спортсмену-легкоатлету Брюсу Дженнеру (который сменил пол в 2015 году и превратился в Кейтлин Дженнер), она родила еще двух дочерей — Кендалл и Кайли Дженнер. Все вместе они снимались в телешоу «Семейство Кардашьян», которое закроется в 2012 году после 14 лет в эфире.

В настоящее время Дженнер встречается с темнокожим Кори Гэмблом, который моложе ее на 25 лет. Их роман длится уже около шести лет.

Крис и Кори

Фото Instagram/krisjenner

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