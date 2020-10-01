Популярный певец Ашер в третий раз стал отцом

Популярный американский певец, актер, бизнесмен и танцор Ашер (полное его имя Ашер Реймонд IV) стал отцом в третий раз. Об этом он объявил в Instagram. Подруга 41-летнего Ашера, 37-летняя Дженн Гойкоэчеа, родила дочь. Девочку назвали Саврен Бо (Sovereign Bo, «Sovereign» переводится, как «суверен», «властитель», а также «верховный», «независимый»).

Это их первый общий ребенок. У Ашера, который является одним из самых успешных музыкантов афроамериканского происхождения в стиле R&B, есть два сына от его первой жены и стилиста Тамеки Фостер — 12-летний Ашер «Цинко» Реймонд V и 11-летний Невид Илай Реймонд. После развода, оформленного в 2009 году, музыкант получил единоправную опеку над детьми. У Тамеки имеется в общей сложности пятеро сыновей от трех мужчин.

В сентябре 2015 года Ашер женился на своем менеджере Грейс Мигель, но спустя три года развелся. Потомством супруги обзавестись не успели.

Роман между Ашером и Дженн начался в начале осени 2019 года. Гойкоэчеа является вице-президентов подразделения по поиску новых талантов в звукозаписывающей компании Epic Records.

Лауреат восьми премий «Грэмми» Ашер владеет собственной звукозаписывающей компанией US Records. Он занимает 21 место в списке самых успешных музыкантов по версии Billboard, а также второе место, уступив только Эминему, в списке самых успешных музыкантов 2000-х годов. В 2010 году журнал Glamour включил его в список 50 самых сексуальных мужчин.

Ашер и Джен. Фото Instagram/jenjphoto

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