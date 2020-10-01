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Шоу-бизнес

Недавно ставшая мамой Анна Саливанчук и ее муж заразились коронавирусом

12:03 1 октября 2020
Анна Саливанчук

Недавно родившая второго сына актриса Анна Саливанчук и ее муж заразились коронавирусом. Об этом звезда «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» рассказала на своей странице в Instagram.

Сначала симптомы болезни ощутил на себе муж актрисы. Он почувствовал недомогание, ломоту в теле, поднялась температура. ПЦР-тест подтвердил COVID-19.

«На следующий день ему стало намного лучше, все симптомы прошли. Но у меня появились 39,8 температура, кашель, ломота, недомогание. Вы понимаете как это кормящей маме», — написала Анна.

Актриса рассказала, что сбивает температуру и принимает витамины. Анна пожаловалась, что не может оперативно сдать ПЦР-тест, даже в частной лаборатории приходится ждать пять дней, заранее записываться в очередь.

Лаборатории отказали Саливанчук выехать к ней на забор биоматериала. Советуют самостоятельно ехать в клинику.

«Ты больной, с маленькими детьми, должен сам приехать и всем пофиг, что в лифте, подъезде, можешь кого-то заразить. Мне сказали, оденьте маску, шапку, перчатки и приезжайте», — пожаловалась Анна.

Она добавила, что дети чувствуют себя хорошо.

Коронавирусом заразились многие звезды шоу-бизнеса. Олег Винник и Алена Шоптенко из-за болезни пропустили эфир «Танців з зірками».

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