Скандального экс-адвоката Ефремова облили фекалиями

В Москве на Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова, совершили нападение. Свидетелями стали журналисты телеканала 360. На входе в телестудию, Пашаева облили фекалиями.

От выступления в телеэфире Пашаев не отказался. Он утверждает, что личность своего обидчика выяснил: юноша, убегая, обронил документы на имя некоего Ильи. Сейчас эти улики переданы компетентным инстанциям.

Догадывается Пашаев и о заказчиках нападения. Он объяснил, что как раз собирался рассказать о заказном характере дела Михаила Ефремова и истории с лишением адвокатского статуса.

Отступать юрист не собирается. «Замучаются меня пугать. Меня ничего не остановит», — уверен он.

Напомним, 18 сентября Пашаева лишили статуса адвоката. Решение приняла адвокатская палата Северной Осетии. поводом стали высказывания Пашаева в адрес стороны потерпевших в ДТП с Ефремовым и адвоката пострадавшей стороны Александра Добровинского.

Фото tv360ru/Telegram

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